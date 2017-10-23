ВТБ докапитализирует украинскую "дочку"

Банк ВТБ решил докапитализировать дочерний украинский ВТБ Банк

Российский государственный банк ВТБ принял решение о докапитализации дочернего украинского ВТБ Банка на сумму до 2,59 млрд грн. Об этом пишет УНИАН.



Банк докапитализируют путем размещения дополнительных акций дочернего банка. Также в ВТБ отметили, что расчет за акции будет проведен за счет денежных средств, полученных от украинской "дочки" в связи с погашением межбанковских кредитов и процентов по ним.



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