Банки раскроют счета. Уклоняться от уплаты налогов станет сложнее

Украина присоединится к международному стандарту обмена налоговой информацией. Что это значит?

Министр финансов Александр Данилюк 2 октября объявил о том, что с 2020 года Украина планирует присоединиться к международному стандарту обмена налоговой информацией CRS. Он подразумевает обмен данными об операциях клиентов между банками и налоговыми службами. К этому стандарту уже присоединилось около 100 стран.



Цель обмена налоговой информацией между Украиной и другими странами Европы - прозрачность хозяйственной деятельности бизнесменов, полнота уплаты всех налогов, открытие информации о собственниках (бенефициарах) компаний.



Что изменится для украинских налогоплательщиков? Если ранее субъект хозяйствования мог не декларировать доходы от продажи корпоративных прав, реализации имущества, купленного за границей, то после внедрения автоматического обмена сделать это будет практически невозможно. Ранее контролирующие органы Украины практически не имели возможности узнать о наличии у гражданина Украины счета, открытого вне страны. Или о том, что он является владельцем иностранной компании. С появлением автоматического обмена, эта информация будет передаваться напрямую в контролирующие органы Украины.



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Между банками стран-участниц соглашения происходит ежегодный обмен налоговой информацией по физическим и юридическим лицам, на чьих счетах находится больше $250 000. Информация будет собираться с ретроспективой в один год, то есть в 2020 году Украина предоставит контролирующим органам информацию за 2019-й. На основании данной информации, банки формируют отчеты и передают в налоговые службы для сверки уплаченных налогов. Данные также будут передаваться Национальному банку, который должен будет проверить факт получения индивидуальных лицензий для открытия счетов заграницей.



Ожидается, что налоговый обмен информацией должен максимально усложнить возможность уклонения от уплаты налогов, а также полностью искоренить все существующие оффшорные зоны. Впоследствии лица, которые уклонялись от уплаты налогов, должны будут уплатить штраф в бюджет страны. А серьезные нарушители, скорее всего, столкнутся с открытием уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов.



Для специалистов в сфере аудита, а также ряда юристов-международников, новость о запуске системы в 2020 году не стала открытием, поскольку Украина стабильно и постепенно двигалась в этом направлении. Об этом свидетельствовали присоединение Украины к BEPS - план действий ОЭСР (организация экономического содружества и развития) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, который бы послужил основой для CRS.



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Интеграция системы CRS - сложный процесс. Еще в 2016 году, эксперты в сфере аудита утверждали, что Украина не сможет присоединиться к CRS не ранее 2020 года. Необходимо принять и модернизировать ряд законов в направлении интеграции системы, а также подготовить систему, которая смогла бы обезопасить информацию от воровства.



Стремление Украины присоединиться к CRS позитивно воспринято ОЭСР, которая пообещала помочь во внедрении стандарта автоматического обмена налоговой информацией.

Как эту идею воспримет бизнес? Все просто. Те, кто вел свои дела открыто и без нарушений - никак не ощутят нововведение. А вот, ярые нарушители должны будут поднапрячься, чтобы обезопасить свой бизнес и кошелек. Система CRS существенно усложнит их жизнь.



Владислав Евтушенко, юрист компании по обслуживанию иностранных инвестиций Investment Service Ukraine.