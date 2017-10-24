Курсы валют НБУ на 24.10.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 4 копейки

На 24 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2657,6754 грн за $100;

3120,1109 грн за 100 евро;

4,6244 грн за 10 руб РФ.



На 23 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2653,8902 грн за $100;

3136,3674 грн за 100 евро;

4,6145 грн за 10 руб РФ.



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