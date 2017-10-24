Официальные курсы банковских металлов на 24.10.2017
24.10.2017 08:38
Нацбанк Украины установил на 24 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото - iStock/Global Images Ukraine
золото - 338827,04 грн;
серебро - 4516,72 грн;
платина - 244240,37 грн;
палладий - 259389,12 грн.
Напомним, на 23 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 339764,29 грн;
серебро - 4531,52 грн;
платина - 244423,29 грн;
палладий - 252384,96 грн.
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