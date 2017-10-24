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Депозитные ставки в валюте рекордно упали - НБУ

24.10.2017 09:30
В НБУ заявляют, что снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Процентные депозитные ставки в иностранной валюте находятся на историческом минимуме, по гривневым - на самом низком уровне за последние шесть лет. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Сологуб отметил, что снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов и за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам также будут обновлены.

По словам замглавы НБУ, в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня это сегмент с наибольшим потенциалом роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.

"Сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне", - отметил он.

Замглавы НБУ добавил, что в прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте.

По словам Сологуба, восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Депозит, Сологуб
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