Депозитные ставки в валюте рекордно упали - НБУ

В НБУ заявляют, что снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов

Процентные депозитные ставки в иностранной валюте находятся на историческом минимуме, по гривневым - на самом низком уровне за последние шесть лет. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Сологуб отметил, что снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов и за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам также будут обновлены.

По словам замглавы НБУ, в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня это сегмент с наибольшим потенциалом роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.

"Сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне", - отметил он.

Замглавы НБУ добавил, что в прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте.

По словам Сологуба, восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.