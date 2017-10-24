 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Тигипко объединит VS Банк с ТАСкомбанком

24.10.2017 10:34
По словам бизнесмена, слияние позволит ТАСкомбанкому увеличить капитал на 60%
Сергей Тигипко

Бизнесмен Сергей Тигипко после закрытия сделки по приобретению VS Банка (Львов) планирует объединить его с ТАСкомбанком (Киев). Об этом он сообщил на Украинском банковском форуме CIS bankers, передают Українські Новини.

Тигипко рассказал, что в прошлом году ТАСкомбанк вырос на 114%, тогда как в текущем году рост активов обеспечен уже на 70%.

"Мы будем продолжать расти. Надеюсь, что с покупкой банка (VS Банка) мы опять выйдем на 100% роста за год... Надеюсь, сделку с VS Банком закончим, мы хотим его влить в ТАСкомбанк, мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно увеличить капитал на 60%, который мы только подняли на 25%. При этом мы не собираемся сокращать количество отделений. При всем том, что сейчас есть технологии, мы пока не видим альтернативы по пассивам. Поэтому все отделения VS Банка мы оставим и будем вливать", - сказал Сергей Тигипко.

Он сообщил, что его группа кроме покупки банков заинтересована также в покупке проблемных долгов.

По мнению бизнесмена, важно обеспечить соответствующий размер активов, чтобы выйти на инвестиции в технологичность.

Он заявил, что Universal Bank в дальнейшем будем специализированным узкорозничным банком, в котором будут сосредоточены современные технологии.

По его словам, в приоритетах банка - продолжение интеграции с другими компаниями, которые работают с банковской группой.

Напомним, в конце сентября Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета на приобретение акций VS Банк.

Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,6 млрд грн) среди 88 действующих банков. По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд грн) среди 88 действующих банков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Тигипко Сергей, ТАСкомбанк, VS Банк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров