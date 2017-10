Тигипко объединит VS Банк с ТАСкомбанком

По словам бизнесмена, слияние позволит ТАСкомбанкому увеличить капитал на 60%

Бизнесмен Сергей Тигипко после закрытия сделки по приобретению VS Банка (Львов) планирует объединить его с ТАСкомбанком (Киев). Об этом он сообщил на Украинском банковском форуме CIS bankers, передают Українські Новини.

Тигипко рассказал, что в прошлом году ТАСкомбанк вырос на 114%, тогда как в текущем году рост активов обеспечен уже на 70%.

"Мы будем продолжать расти. Надеюсь, что с покупкой банка (VS Банка) мы опять выйдем на 100% роста за год... Надеюсь, сделку с VS Банком закончим, мы хотим его влить в ТАСкомбанк, мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно увеличить капитал на 60%, который мы только подняли на 25%. При этом мы не собираемся сокращать количество отделений. При всем том, что сейчас есть технологии, мы пока не видим альтернативы по пассивам. Поэтому все отделения VS Банка мы оставим и будем вливать", - сказал Сергей Тигипко.

Он сообщил, что его группа кроме покупки банков заинтересована также в покупке проблемных долгов.

По мнению бизнесмена, важно обеспечить соответствующий размер активов, чтобы выйти на инвестиции в технологичность.

Он заявил, что Universal Bank в дальнейшем будем специализированным узкорозничным банком, в котором будут сосредоточены современные технологии.

По его словам, в приоритетах банка - продолжение интеграции с другими компаниями, которые работают с банковской группой.

Напомним, в конце сентября Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета на приобретение акций VS Банк.

Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,6 млрд грн) среди 88 действующих банков. По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд грн) среди 88 действующих банков.

