Почему дешевые депозиты полезны для экономики

Сергей Фурса объясняет, почему не бывает одновременно высоких депозитных ставок и дешевой ипотеки

Обнаружилась новая зрада. Говорят, ставки по депозитам снижаются. По гривневым - снижаются, по валютным - так вообще на историческом минимуме. По логике среднего украинца надо, чтобы ставки по депозитам были высокие, ставки по кредитам низкие. И да, еще и низкой должна быть инфляция.



В принципе, в мире существовал один банк, у которого ставки по депозитам были высокие, а по кредитам - низкие. Это был ПриватБанк. Чем заканчивается такая история всем прекрасно известно. Для большей части банков недоступна магия, когда вы можете брать деньги дорого, а раздавать их дешево. Попробуйте сами. Экономики в этом нет. Так может работать только пирамида, которая не думает возвращать вам депозиты.

Простому украинцу для начала надо определится, чего он хочет больше. Дешевых кредитов или высоких депозитных ставок.

Если вы требуете дешевые кредиты, то должны понимать, что банки должны брать деньги еще дешевле.



Если вы хотите высоких депозитных ставок, то должны понимать, что у вас никогда не будет дешевой ипотеки. Да и ваш работодатель вряд ли повысит вам зарплату при высоких кредитных ставках, если ему будут недоступны ресурсы для инвестирования и развития бизнеса.

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В Украине идет очень здоровый процесс. Снижаются ставки по депозитам. Снижается стоимость ресурсов для экономики. При этом уровень доходности остается одним из самых высоких в мире. В начале 2017 года вы могли были положить гривню в надежный банк под 15% годовых. По итогам года особых изменений валютного курса нет. В итоге и валютная, и гривневая доходность составит 15%. Это очень круто. Под влиянием активной борьбы центральных банков с кризисом, в мире сейчас рекордно низкие ставки и депозитов, и кредитов. Деньги очень дешевые. И их очень много. Именно поэтому ставки по долларовым депозитам в Украине рекордно низкие. Украинским банкам просто не нужны доллары, потому как кредитовать ими особо некого в стране. И просто класть их на депозит в европейские банки - себе дороже. Ставки там уже отрицательные.



Если не случится форс-мажора, ставки по гривневым депозитам будут снижаться и дальше. По мере того как Нацбанк будет брать под контроль инфляцию, будет снижаться учетная ставка, а вслед за ней и депозитная ставка. И это здорово. Потому как вниз будут идти и стоимость кредитов. А это очень хорошо для экономики.



Да, банки снижают ставки по депозитам. И постепенно снижают ставки по кредитам. Но кредитная активность пока слабая. Банки наращивают кредитование, но слишком медленно. И лишь в определенных сегментах.

Людям, которые требуют от банков активнее кредитовать, лучше потребовать у своих депутатов принять закон о защите прав кредиторов. Потому как процент невозвратных кредитов в украинских банках рекордно высокий. И не потому, что "зубижиння" и "геноцид". А потому что не хотят платить. Просто не хотят. Легче занести судье, чем погасить долг. И в таком случае рациональное поведение банков - крайне осторожное кредитование.

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И последнее. Многие "украинские фермеры" и прочие претенденты на дотации, требуют у государства дешевых кредитов. Они приводят в пример Германию, мол, там фермер может там взять кредит под 2%, а украинскому приходится брать под 20%. Забывают, правда, сказать, что фермеру в Германии надо брать кредит в евро, а вот украинскому - в гривне. И 2% в Германии берется при инфляции в 1%, а украинские 20% при инфляции в 16%. И реальные ставки гораздо ниже. Так что высокие кредитные ставки в Украине - это отчасти миф. Ставки, реальные ставки, совсем не высоки. Беда в том, что многим просто не дадут денег.

Да и не функция государства раздавать дешевые кредиты "кому надо". Потому что у государства нет своих денег, есть деньги налогоплательщиков. И нет причин, по которой одни налогоплательщики должны платить другим "просто так". Тем более, если государство берет под 15% в гривне, то у него нет возможности кредитовать дешевле. Разве что себе в убыток. Так уже поступали довольно долго, используя государственные банки как свои кормушки. В результате, даже не считая Приватбанк, украинские налогоплательщики с 2008 года потратили на поддержку государственных банков $9 млрд. Это огромная сумма, которую можно было бы потратить более разумно. И трудно представить, например, сколько больниц за эти деньги можно было бы построить.



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