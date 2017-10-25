НБУ изменил требования к аудиторам банков

Нацбанк ввел дифференцированный подход для банков по организации процесса аудита

Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 25 октября, вводит дифференцированный подход для банков по организации процесса аудита.



Согласно сообщению НБУ на официальном сайте, для небольших банков ничего не меняется. Для крупных финучреждений (банки с госдолей и банки с активами от 0,5% активов банковской системы) устанавливается новое правило: они должны заключать договор с аудитором, в штате которого не меньше пяти сотрудников с банковским сертификатом и не меньше пяти штатных сотрудников с сертификатом или свидетельством, который подтверждает квалификацию в сфере МСФО.



Эта норма сейчас будет распространяться только на те крупные банки, которые не успели до 1 ноября заключить с аудитором договор об аудировании отчетности за 2017 год. Те финучреждения, которые подписали договор до 25 октября, могут не менять аудитора.



Нацбанк также отменил норму о завсидетельствовании документов печатью аудиторской фирмы. Установлено требование проведения аудита и подачи отчета аудитора с учетом Международных стандартов аудита.



"Для оптимизации функций банковского надзора отныне банки будут подавать в НБУ не только письменный отчет о работе подразделений внутреннего аудита банка, но и его электронную копию (сканкопию)", - сообщает регулятор.



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