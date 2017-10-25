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НБУ изменил требования к аудиторам банков

25.10.2017 12:21
Нацбанк ввел дифференцированный подход для банков по организации процесса аудита
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 25 октября, вводит дифференцированный подход для банков по организации процесса аудита.

Согласно сообщению НБУ на официальном сайте, для небольших банков ничего не меняется. Для крупных финучреждений (банки с госдолей и банки с активами от 0,5% активов банковской системы) устанавливается новое правило: они должны заключать договор с аудитором, в штате которого не меньше пяти сотрудников с банковским сертификатом и не меньше пяти штатных сотрудников с сертификатом или свидетельством, который подтверждает квалификацию в сфере МСФО.

Эта норма сейчас будет распространяться только на те крупные банки, которые не успели до 1 ноября заключить с аудитором договор об аудировании отчетности за 2017 год. Те финучреждения, которые подписали договор до 25 октября, могут не менять аудитора.

Нацбанк также отменил норму о завсидетельствовании документов печатью аудиторской фирмы. Установлено требование проведения аудита и подачи отчета аудитора с учетом Международных стандартов аудита.

"Для оптимизации функций банковского надзора отныне банки будут подавать в НБУ не только письменный отчет о работе подразделений внутреннего аудита банка, но и его электронную копию (сканкопию)", - сообщает регулятор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, аудит, Нацбанк
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