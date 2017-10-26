НБУ ослабил гривню на 10 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек

На 26 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2677,0046 грн за $100;

3154,8499 грн за 100 евро;

4,6464 грн за 10 руб РФ.



На 25 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2666,9955 грн за $100;

3136,6534 грн за 100 евро;

4,6314 грн за 10 руб РФ.



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