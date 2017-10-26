Официальные курсы банковских металлов на 26.10.2017

Нацбанк Украины установил на 26 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341318,09 грн;

серебро - 4521,46 грн;

платина - 246819,82 грн;

палладий - 257795,54 грн.

Напомним, на 25 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340428,64 грн;

серебро - 4543,23 грн;

платина - 243496,69 грн;

палладий - 257365,07 грн.

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