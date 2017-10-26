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Ликвидацию Радикал Банка продлили на год

26.10.2017 11:55
Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Радикал Банка до 9 ноября следующего года
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил продлить срок ликвидации Радикал Банка на один год - до 9 ноября 2018 года включительно. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

На этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Анны Савельевой.

В сентябре ФГВФЛ установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка накануне признания его неплатежеспособным.

"Накануне введения временной администрации в Радикал Банке 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы "поступали" на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, но счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС Б2", - сообщил фонд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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