Ликвидацию Радикал Банка продлили на год
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил продлить срок ликвидации Радикал Банка на один год - до 9 ноября 2018 года включительно. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
На этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Анны Савельевой.
В сентябре ФГВФЛ установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка накануне признания его неплатежеспособным.
"Накануне введения временной администрации в Радикал Банке 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы "поступали" на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, но счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС Б2", - сообщил фонд.
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