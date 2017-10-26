Ликвидацию Радикал Банка продлили на год

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Радикал Банка до 9 ноября следующего года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил продлить срок ликвидации Радикал Банка на один год - до 9 ноября 2018 года включительно. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



На этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Анны Савельевой.



В сентябре ФГВФЛ установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка накануне признания его неплатежеспособным.



"Накануне введения временной администрации в Радикал Банке 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы "поступали" на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, но счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС Б2", - сообщил фонд.



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