Банки Украины выходят из состояния неплатежеспособности - Moody's
Банковская система Украины практически вышла из состояния неплатежеспособности. Об этом рассказал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, сообщают Украинские новости.
Moody's ожидает, что уровень проблемных кредитов в Украине (за вычетом ПриватБанка) снизится до 50% до конца 2018 года.
"Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля. Но сейчас уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе. Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет", - сообщил Совгира.
По его мнению, банковский сектор вернется уже в этом году к безубыточности за счет снижения отчислений в резервы.
"Основная часть резервов уже сформирована. Действительно снижается уровень фондирования вслед за падением инфляции и начинает расти кредитование. Это должно обеспечить рост операционной прибыли пока умеренной, но система условно выйдет на точку безубыточности, что является большим прогрессом по сравнению с прошлым годом. Хотя система будет прибыльной и в следующем году, будет большое количество убыточных банков", - полагает представитель рейтингового агентства.
Совгира отметил, что уровень капитализации банковской системы останется стабильным в 2017-2018 годах.
"Есть коэффициент, когда соотносится уровень проблемных кредитов с уровнем капитала и резервов. Если этот коэффициент больше 100%, то банковскую систему можно считать близкой к неплатежеспособности. Ведь если проблемные кредиты полностью зарезервировать, то капитала не останется вовсе. В 2015 году этот коэффициент в Украине был больше 150%, то есть система была глубоко неплатежеспособной, но потом были вливания капитала от государства и от иностранных банков. Этот показатель улучшился до 117% в 2016 году, но система все равно оставалась неплатежеспособной. Сейчас этот показатель приблизился к break-even (точка безубыточности), значение хоть и плохое, но приемлемое. По крайней мере, система вышла из минуса в ноль", - сообщил Совгира.
Агентство Moody's считает, что главными вызовами для Украины является реформа государственных банков и реструктуризация проблемных кредитов.
По мнению представителя агентства, для тех заемщиков, которые хотя бы платят проценты по кредитам нужно предлагать реструктуризацию кредитной задолженности.
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