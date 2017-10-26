 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Банки Украины выходят из состояния неплатежеспособности - Moody's

26.10.2017 13:38
Банковская система Украины практически вышла из состояния неплатежеспособности, отмечают в Moody's
Фото: EPA

Банковская система Украины практически вышла из состояния неплатежеспособности. Об этом рассказал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, сообщают Украинские новости.

Moody's ожидает, что уровень проблемных кредитов в Украине (за вычетом ПриватБанка) снизится до 50% до конца 2018 года.

"Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля. Но сейчас уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе. Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет", - сообщил Совгира.

По его мнению, банковский сектор вернется уже в этом году к безубыточности за счет снижения отчислений в резервы.

"Основная часть резервов уже сформирована. Действительно снижается уровень фондирования вслед за падением инфляции и начинает расти кредитование. Это должно обеспечить рост операционной прибыли пока умеренной, но система условно выйдет на точку безубыточности, что является большим прогрессом по сравнению с прошлым годом. Хотя система будет прибыльной и в следующем году, будет большое количество убыточных банков", - полагает представитель рейтингового агентства.

Совгира отметил, что уровень капитализации банковской системы останется стабильным в 2017-2018 годах.

"Есть коэффициент, когда соотносится уровень проблемных кредитов с уровнем капитала и резервов. Если этот коэффициент больше 100%, то банковскую систему можно считать близкой к неплатежеспособности. Ведь если проблемные кредиты полностью зарезервировать, то капитала не останется вовсе. В 2015 году этот коэффициент в Украине был больше 150%, то есть система была глубоко неплатежеспособной, но потом были вливания капитала от государства и от иностранных банков. Этот показатель улучшился до 117% в 2016 году, но система все равно оставалась неплатежеспособной. Сейчас этот показатель приблизился к break-even (точка безубыточности), значение хоть и плохое, но приемлемое. По крайней мере, система вышла из минуса в ноль", - сообщил Совгира.

Агентство Moody's считает, что главными вызовами для Украины является реформа государственных банков и реструктуризация проблемных кредитов.

По мнению представителя агентства, для тех заемщиков, которые хотя бы платят проценты по кредитам нужно предлагать реструктуризацию кредитной задолженности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров