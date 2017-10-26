Плата за риск: почему дешевеют депозиты

Снижение ставок пока не приводит к оттоку средств из банков

Планомерное снижение депозитных ставок происходит не первый год. Для этого есть объективные причины: с одной стороны, банковская система очистилась и восстановилась после кризиса, покинули рынки большинство банков-пирамид, так называемых депозитных "пылесосов", привлекавших средства населения под неоправданно высокие проценты.

Здоровая часть банковской системы нарастила ликвидность и не испытывает потребности в фондировании за счет населения "любой ценой". Напротив, сейчас задача номер один для банков - эффективное размещение своих пассивов в активные операции, т.е. восстановление и активизация кредитования бизнеса и населения под приемлемые, подъемные проценты. И это вторая причина для снижения депозитных ставок.



По данным НБУ



Как известно, стоимость кредитования состоит из двух компонентов: стоимость ресурсов плюс плата за риск. И если второй пункт тесно связан с обеспечением защиты прав кредиторов, то стоимость ресурсов напрямую определяется депозитными ставками, под которые банки их привлекают. Статистика Нацбанка подтверждает эту корреляцию: если средние ставки по депозитам в гривне за год снизились на 5%, то средние кредитные ставки также снизились - на 2,9% в корпоративном и на 2,2% в розничном сегменте. Отстающая динамика цены кредитов как раз и поясняется повышенной платой за риск.



Как реагируют клиенты



Пока нельзя сказать, что снижение ставок ведет к оттоку средств. Например, в сентябре розничный депозитный портфель банков вырос на 2,6%, несмотря на то, что средние ставки снизились по всем срокам и валютам. Клиенты, как и банки, вынесли свои уроки из банковского кризиса. Сверхвысокие ставки зачастую приводили не к суперприбыли, а в фонд гарантирования вкладов.

Надежность и репутация вышли на первый план при выборе банка. Кроме того, в украинских реалиях, где фондовый рынок по-прежнему несет высокие риски, банковские депозиты остаются самым простым, удобным и эффективным инструментом защиты средств населения от инфляции.

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Судите сами: на сегодняшний день средняя ставка по депозитам, согласно UIRD - Украинскому индексу ставок по депозитам физически лиц, которые рассчитывает агентство "Thomson Reuters" на основании ставок ТОП-20 банков - 14,4% для вкладов на срок 12 месяцев. Такая доходность коррелирует с прогнозным показателем инфляции на 2017 год. Вкладчики понимают, что экономически выгоднее размещать свободные деньги на более длинные сроки.



Валютные вклады: защита от девальвации



Средняя доходность валютных вкладов за два года в относительном выражении просела более, чем в два раза. Такая динамика объясняется ограниченными возможностями банков кредитовать в валюте, учитывая запрет на валютное кредитование населения и кредитные предпочтения бизнеса: согласно опросу НБУ руководителей предприятий, более 80% юридических лиц планируют кредитоваться именно в гривне.



UIRD по годовым вкладам в валюте сейчас опустился до 3,7% в долларах США и 2,7% в евро, но это средняя температура" по рынку.

При ближайшем рассмотрении ставки у банков с украинским и западным капиталом существенно разнятся: вторые не заинтересованы в привлечении валюты с рынка, имея возможность использовать фондирование материнских банков. У банков с украинским капиталом ценовая политика по валютным привлечениям в большей степени определяется текущей ситуацией с ликвидностью и возможностями по размещению валютного ресурса в кредитные программы.



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Не стоит забывать и о сезонности рынка. Осень - традиционный сезонный период усиления инфляционных и девальвационных трендов, увеличения гривневой денежной массы у населения, часть из которой перетекает на валютный рынок. В таких условиях некоторые банки могут приостановить снижение валютных депозитных ставок и даже повысить их за счет акционных предложений. В этом случае клиентам будет выгоднее хранить валюту на банковских счетах пусть с небольшой, но гарантированной доходностью, а не под матрацами с нулевой доходностью или в банковских ячейках - с отрицательной.



Что дальше?



До конца текущего года снижение депозитных ставок банками может замедлиться. Повлиять на динамику могут планы Нацбанка по пересмотру прогноза годовой инфляции в сторону увеличения и возможное ужесточения им монетарной политики, а также традиционные предновогодние депозитные акции банков, направленные на создание подушки ликвидности на следующий год.



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Но в целом, тренд соответствия ставок годовых гривневых депозитов уровню инфляции экономически обоснован и наиболее вероятен в среднесрочной перспективе. Что касается валютных депозитов, то их предназначением становится не доходность за счет высоких процентов, а защита средств от девальвации.



Клиенты это понимают, переориентируясь при выборе банка для размещения средств с наиболее доходных предложений на наиболее надежные и комфортные в обслуживании.



Сергей Волков, заместитель председателя правления банка Кредит Днепр