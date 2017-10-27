Из Имэксбанка незаконно вывели кредиты физических лиц

Фонд гарантирования вкладов установил, что из Имэксбанка незаконно вывели кредитный портфель физлиц на 312,24 млн грн

Хозяйственный суд Одесской области 19 октября удовлетворил иск Фонда гарантирования о признании недействительными договоров, по которым Имэксбанк, до признания его неплатежеспособным, был выведен на связанные компании кредитный портфель физлиц на 312,24 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Незадолго до введения временной администрации, в результате воплощенной схемы, качественный кредитный портфель физлиц Имэксбанка уступили в пользу компании Фрегат, напоминает ФГВФЛ. Впоследствии по трехстороннему договору, эту компанию сменил новый кредитор - компания Дасти.



Речь идет о более чем 23 тыс. договоров на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила всего 28,3 млн грн. Эту сумму "перечислили" без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах. В схеме были задействованы "средства" вкладчика с большим депозитом, который досрочно расторгнув депозитный договор, якобы перечислил средства на счет компании Дасти в качестве финансового займа. Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью Имэксбанк, отмечает ФГВФЛ



Еще в ноябре 2016 года по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в Имэксбанке в судебном порядке компании Дасти было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.



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