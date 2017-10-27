Google запустит Android Pay в Украине вместе с ПриватБанком

1 ноября представители ПриватБанка, Google, Нацбанка и международных платежных систем презентуют Android Pay в Украине

Представители ПриватБанка, Google, Национального банка Украины и международных платежных систем 1 ноября презентуют запуск в Украине платформу Android Pay.

"Google еще в начале года не планировала внедрение Android Pay в нашей стране, однако после активной заинтересованности в развитии сервиса со стороны ПриватБанка и Mastercard, ознакомления с технологиями банка и уровнем безналичных расчетов в стране, приняла беспрецедентное решение о внеплановом запуске сервиса в Украине", - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Android Pay позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату. Сервис доступен в 14 странах.

Ранее сообщалось, что приложение Android Pay стало доступно в магазине Play Market у многих украинских пользователей.

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