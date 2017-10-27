Нацбанк продал на валютном аукционе $86,1 млн
Национальный банк Украины сегодня, 27 октября, на валютном аукционе продал банкам $86,1 млн при спросе в $100,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Средневзвешенный курс аукциона составил 26,8649 грн/$.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 26,8883 грн/$.
Как сообщалось, на 27 октября НБУ установил официальный курс 26,8266 грн/$, ослабив национальную валюту на 5 копеек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus