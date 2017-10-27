Нацбанк продал на валютном аукционе $86,1 млн

Средневзвешенный курс валютного аукциона составил 26,8649 грн/$

Национальный банк Украины сегодня, 27 октября, на валютном аукционе продал банкам $86,1 млн при спросе в $100,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 26,8649 грн/$.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 26,8883 грн/$.

Как сообщалось, на 27 октября НБУ установил официальный курс 26,8266 грн/$, ослабив национальную валюту на 5 копеек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.