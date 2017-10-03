Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 3 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,95 коп до 26,4835 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,83 коп - до 26,7560 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,32 коп и составляет 30,9835 грн, средний курс продажи упал - на 1,73 коп до 31,5440 грн. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,280 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,648 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4835 26,7560 0,4280 0,4648 30,9835 31,5440 Медиана 26,5000 26,7500 0,4440 0,4650 31,0000 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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