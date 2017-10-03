Наличный доллар подорожал на 7 копеек

Во вторник, 3 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 7,57 коп до 26,5097 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,07 коп - до 26,7683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,66 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,00 коп и составляет 30,9667 грн, средний курс продажи упал - на 3,27 коп до 31,5287 грн. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,245 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,643 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5097 26,7683 0,4245 0,4643 30,9667 31,5287 Медиана 26,5500 26,7500 0,4375 0,4630 31,0000 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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