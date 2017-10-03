Акционер Альфа-Банка выпустил бонды на $50 млн
Компания ABH Ukraine, единственный акционер Альфа-Банка, 2 и 3 октября осуществила два новых выпуска еврооблигаций на сумму $50 млн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
Погашаются выпуски соответственно 2 февраля 2020 года - ставка купона 8,25% годовых с ежеквартальной выплатой и 3 ноября 2020 года - ставка купона 8,5% годовых с ежеквартальной выплатой.
Альфа-Банк уточняет, что эти выпуски еврооблигаций стали седьмым и восьмым подобными выпусками ABH Ukraine с начала 2016 года.
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