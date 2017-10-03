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Акционер Альфа-Банка выпустил бонды на $50 млн

03.10.2017 17:18
Компания ABH Ukraine выпустила еврооблигации на $50 млн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Компания ABH Ukraine, единственный акционер Альфа-Банка, 2 и 3 октября осуществила два новых выпуска еврооблигаций на сумму $50 млн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.

Погашаются выпуски соответственно 2 февраля 2020 года - ставка купона 8,25% годовых с ежеквартальной выплатой и 3 ноября 2020 года - ставка купона 8,5% годовых с ежеквартальной выплатой.

Альфа-Банк уточняет, что эти выпуски еврооблигаций стали седьмым и восьмым подобными выпусками ABH Ukraine с начала 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Альфа-Банк
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