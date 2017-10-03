К закрытию межбанка доллар подорожал на 10 копеек

Во вторник, 3 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,61/26,64, к закрытию котировки составили 26,71/26,735

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,61, максимальные - 26,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные - 26,735.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4586/0,4596, к закрытию котировки составили 0,4608/0,4618.

Торги по евро начались с котировок 31,1895/31,2220, к закрытию котировки составили 31,3976/31,4269.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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