Депозитные ставки приостановили снижение

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 30.10.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам почти не изменились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 30.10.2017, см. Таблицу 1). Ощадбанк снизил ставки только по бессрочным валютным вкладам. Укргазбанк повысил доходность гривневых депозитов на короткие сроки.



Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 30.10.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,73% 8,15% 9,52% 11,66% 12,12% 12,23% USD 1,09% 0,99% 1,43% 2,30% 2,88% 3,18% EUR 0,75% 0,62% 0,90% 1,48% 1,97% 2,33%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 9,52%). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев повысили доходность на 0,03 п.п. до 11,66% годовых. Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых, а бессрочные сбережения - 7,73% годовых. Стоимость вкладов на срок от 6 до 12 месяцев составляет 12,12% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком свыше года -12,23% годовых.



Средняя процентная ставка в долларах США упала только для бессрочных сбережений (на 0,02 п.п. до 1,09%). Стоимость валютных сбережений остальных периодов не претерпела изменений. Депозиты сроком до 1 месяца предлагают 0,99% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 1,43% годовых. Доходность вкладов на срок 3 до 6 месяцев составляет 2,30% годовых, а 6 до 12 месяцев - 2,88% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев - 3,18% годовых.



Средняя процентная ставка в евро снизилась для бессрочных сбережений (на 0,02 п.п. до 0,75% годовых). Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 0,90% годовых. Доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,48%, а 6 до 12 месяцев - 1,97% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев предлагают 2,33% годовых.



На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.





*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 30.10.17

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