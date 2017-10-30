Первые голландские аукционы Фонда гарантирования провалились

Фонд гарантирования вкладов не смог продать активы Эрдэ Банка на голландских аукционах

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не смог на голландских аукционах сегодня, 30 октября, продать активы ликвидируемого Эрдэ Банка. Об этом пишет FinClub.



ФГВФЛ выставлял на продажу два лота. Первый состоит из одного актива - права требования по кредитному договору N92-КЛ, заключенному с юрлицом. Стартовая цена - 35,74 млн грн. В ходе торгов цена опустилась до 7,5 млн грн. Сумма долга по телу кредита - 24,23 млн грн, по процентам по кредиту - 15,47 млн грн. Кредит был выдан 29 декабря 2010 года. Срок действия договора - до 30 октября 2013 года.



Второй лот - пул активов Эрдэ Банка, в который вошли права требования по 12 кредитам физлиц и по 58 кредитов юрлиц, ценные бумаги на балансе и имущество самого банка. Стартовая цена лота - 28,35 млн грн. Инвесторам этот лот не был интересен даже за 5,95 млн грн. Цены в обоих случаях упали на 80%.



Непроданные активы будут повторно выставлены на продажу в составе пулов.



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