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ПриватБанк сократил убытки до 1,6 млрд грн

31.10.2017 09:45
По итогам девяти месяцев убыток Приватбанка составил 1,6 млрд грн, тогда как на 1 июля он составлял около 3 млрд грн
Фото: EPA

Убыток ПриватБанка в январе-сентябре 2017 года составил 1,6 млрд грн. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.

По итогам первого полугодия убыток банка составлял 2,9 млрд грн.

ПриватБанк нарастил чистый процентный доход по сравнению с девятью месяцами прошлого года - до 5 млрд грн. Расходы на резервы составили 7,2 млрд грн. Административные и другие операционные расходы выросли до 8 млрд грн.

В структуре обязательств финучреждение сократило долг перед Национальным банком Украины с 18 млрд до 12 млрд грн. Средства клиентов увеличились - со 181,1 млрд до 202,7 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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