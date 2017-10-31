Ощадбанк увеличил чистую прибыль до 450 млн грн
Государственный Ощадбанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 448,76 млн грн. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре вырос в пять раз - до 2,74 млрд грн, чистый комиссионный доход - почти на 30%, до 1,98 млрд грн.
Чистый непроцентный доход сократился на 26,1% - до 2,7 млрд грн. Операционные расходы выросли на 31,7% - почти до 5 млрд грн.
Активы банка выросли на 5,2% и составили 221,63 млрд грн. Кредитный портфель вырос почти на 7%, составив 70,47 млрд грн. Уставный капитал вырос на 25,3% - до 43,97 млрд грн.
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