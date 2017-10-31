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Укрэксимбанк сменил убыток на прибыль

31.10.2017 09:35
Чистая прибыль Укрэксимбанка на 1 октября составила около 1,5 млрд грн

Государственный Укрэксимбанк на 1 октября получил 1,46 млрд грн чистой прибыли. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.

Аналогичный период прошлого года банк закончил с убытком в сумме 410 млн грн.

Чистый процентный доход банка в январе-сентября сократился с 2,29 млрд грн в прошлом году до 2,1 млрд грн. Чистый комиссионный доход сократился с 505 млн грн до 445 млн грн.

Расходы на резервы сократились с 5,88 млрд грн за аналогичный период прошлого года до 517 млн грн.

С начала года активы банка выросли со 160,4 млрд грн до 166,85 млрд грн, обязательства сократились со 155 млрд грн до 151,7 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк
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