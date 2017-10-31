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НБУ упростил правила обслуживания счетов клиентов в банках

31.10.2017 10:40
Нацбанк внес изменения в правила открытия, использования, привлечения средств на счета клиентов банков

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок открытия, использования, привлечения средств на счета клиентов банков и осуществления безналичных расчетов. Об этом говорится постановлении НБУ N106.

Документ регулирует ряд спорных вопросов. В частности:
- отменена обязанность по использованию предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах);
- разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичному предложению заключения договора;
- предоставлено право клиентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем;
- предусмотрена уступка права требования по договору банковского вклада;
- введены нормы по использованию при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или доверенного им лица, указанного в договоре банковского счета/договоре банковского вклада/доверенности или ином документе, определенном внутренними положениями банка;
- определен порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена;
- определен порядок открытия физическими лицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей;
- усовершенствована режим функционирования текущих счетов клиентов, в частности, в части выплат, связанных с командировкой.

Постановление № 106 вступает в силу с сегодняшнего дня, 31 октября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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