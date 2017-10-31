Банк Порошенко увеличил чистую прибыль до 78 млн грн
Международный инвестиционный банк (МИБ) в январе-сентябре увеличил прибыль до 78,36 млн грн. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.
За аналогичный период прошлого года МИБ получил в 2,5 раза меньшую чистую прибыль - 31,4 млн грн.
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев текущего года составили 123 млн грн, чистые комиссионные - 66 млн грн.
Активы банка выросли на 1,3% до 6,9 млрд грн, кредитный портфель сократился на 11,5% до 1,9 млрд грн, а обязательства - на 1,4% до 6,3 млрд грн.
Президент Петр Порошенко владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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