Укргазбанк попробует продать через CETAM активы на 241 млн грн
Государственный Укргазбанк выставил на продажу недвижимость на сумму 240,75 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
"Укргазбанк выставил на продажу недвижимость, земельные участки и парковочные места в Киевской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Ривненской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях на сумму 240,75 млн грн", - говорится в сообщении.
Торги по всем объектам состоятся 28 ноября через систему электронных аукционов OpenMarket (СЕТАМ).
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