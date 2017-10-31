Укргазбанк попробует продать через CETAM активы на 241 млн грн

Укргазбанк выставил на продажу недвижимость на сумму 240,75 млн грн

Государственный Укргазбанк выставил на продажу недвижимость на сумму 240,75 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



"Укргазбанк выставил на продажу недвижимость, земельные участки и парковочные места в Киевской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Ривненской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях на сумму 240,75 млн грн", - говорится в сообщении.



Торги по всем объектам состоятся 28 ноября через систему электронных аукционов OpenMarket (СЕТАМ).



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