"Дочка" российского Сбербанка получила 104 млн грн прибыли

В январе-сентябре дочерний банк российского Сбербанка получил прибыль, в то время как аналогичный период прошлого года для него закончился убытком

Фото: EPA

Дочерний украинский банк российского государственного Сбербанка в январе-сентябре получил 103,98 млн грн прибыли. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.



Соответствующий период прошлого года Сбербанк закончил с убытком в 2,96 млрд грн за соответствующий период прошлого года.



С начала года активы банка сократились на 15,7% - до 40,68 млрд грн, обязательства - на 17,2%, до 36,94 млрд грн. Собственный капитал банка вырос до 3,736 млрд грн.



В конце сентября Сергей Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на опосредованное приобретение акций Ви Эс Банка - другой "дочки" Сбербанка.



Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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