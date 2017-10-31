"Дочка" российского Сбербанка получила 104 млн грн прибыли
Дочерний украинский банк российского государственного Сбербанка в январе-сентябре получил 103,98 млн грн прибыли. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.
Соответствующий период прошлого года Сбербанк закончил с убытком в 2,96 млрд грн за соответствующий период прошлого года.
С начала года активы банка сократились на 15,7% - до 40,68 млрд грн, обязательства - на 17,2%, до 36,94 млрд грн. Собственный капитал банка вырос до 3,736 млрд грн.
В конце сентября Сергей Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на опосредованное приобретение акций Ви Эс Банка - другой "дочки" Сбербанка.
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- "Дочка" российского Сбербанка получила 104 млн грн прибыли 15:15
- Укргазбанк попробует продать через CETAM активы на 241 млн грн 14:32
- Банк Порошенко увеличил чистую прибыль до 78 млн грн 13:23
- НБУ упростил правила обслуживания счетов клиентов в банках 10:40
- Ощадбанк увеличил чистую прибыль до 450 млн грн 09:55
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus