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"Дочка" российского Сбербанка получила 104 млн грн прибыли

31.10.2017 15:15
В январе-сентябре дочерний банк российского Сбербанка получил прибыль, в то время как аналогичный период прошлого года для него закончился убытком
Фото: EPA

Дочерний украинский банк российского государственного Сбербанка в январе-сентябре получил 103,98 млн грн прибыли. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.

Соответствующий период прошлого года Сбербанк закончил с убытком в 2,96 млрд грн за соответствующий период прошлого года.

С начала года активы банка сократились на 15,7% - до 40,68 млрд грн, обязательства - на 17,2%, до 36,94 млрд грн. Собственный капитал банка вырос до 3,736 млрд грн.

В конце сентября Сергей Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на опосредованное приобретение акций Ви Эс Банка - другой "дочки" Сбербанка.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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