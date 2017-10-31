Банк Пинчука к 1 октября увеличил убытки до 489 млн грн
Банк Кредит Днепр бизнесмена Виктора Пинчука за девять месяцев текущего года увеличил убыток в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 489,1 млн грн. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 92 млн грн, чистые комиссионные - 81,3 млн грн.
Активы Банка Кредит Днепр в текущем году выросли на 3% до 8,1 млрд грн, кредитный портфель уменьшился - на 0,5% до 3,9 млрд грн, а обязательства - на 5% до 7,1 млрд грн.
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