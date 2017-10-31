Банк Пинчука к 1 октября увеличил убытки до 489 млн грн

Убыток банка Кредит Днепр за девять месяцев этого года превысил 489 млн грн

Банк Кредит Днепр бизнесмена Виктора Пинчука за девять месяцев текущего года увеличил убыток в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 489,1 млн грн. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.



Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 92 млн грн, чистые комиссионные - 81,3 млн грн.



Активы Банка Кредит Днепр в текущем году выросли на 3% до 8,1 млрд грн, кредитный портфель уменьшился - на 0,5% до 3,9 млрд грн, а обязательства - на 5% до 7,1 млрд грн.



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