Курсы валют НБУ на 4.10.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 4 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2670,4193 грн за $100;

3138,5438 грн за 100 евро;

4,6091 грн за 10 руб РФ.



На 3 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2665,4606 грн за $100;

3130,3169 грн за 100 евро;

4,6105 грн за 10 руб РФ.



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