Официальные курсы банковских металлов на 4.10.2017

Нацбанк Украины установил на 4 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339477,05 грн;

серебро - 4435,57 грн;

платина - 243542,24 грн;

палладий - 249684,20 грн.

Напомним, на 3 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339499,72 грн;

серебро - 4419,33 грн;

платина - 245222,38 грн;

палладий - 249220,57 грн.

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