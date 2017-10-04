Укрзалізниця выиграла суд у Ощадбанка

Ощадбанк судился с Укрзалізницей за ненадлежащее выполнение договора поручительства Донецкой железной дорогой

Высший хозяйственный суд 26 сентября удовлетворил кассационную жалобу ПАО Укрзалізниця, отменив постановление Киевского апелляционного хозсуда и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 04.04.2017, которым Ощадбанку было отказано в удовлетворении иска к Укрзалізниці о взыскании 61 млн грн задолженности по уплате номинальной стоимости облигаций, которые в 2014 году выпустила Донецкая железная дорога.

Как пишет Finbalance, согласно судебным материалам, поручителями Донецкой железной дороги по соответствующему выпуску облигаций (на 580 млн грн) были Приднепровская железная дорога, Южная железная дорога, Юго-Западная железная дорога, Одесская железная дорога, Львовская железная дорога.

Ощадбанк в рамках судебного процесса заявлял, что именно Укрзалізниця должна нести ответственность за ненадлежащее выполнение проспекта эмиссии и договора поручительства.

В то же время Высший хозсуд согласился с выводом суда первой инстанции, что к Укрзалізниці пока не перешли обязательства вышеперечисленных предприятий, поскольку такой переход происходит с момента внесения записи в Реестр о прекращении юридического лица. Сейчас записи в реестре нет.

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