Курс продажи наличного доллара вырос на 34 копейки
В среду, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 16,48 коп до 26,6745 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 34,42 коп - до 27,1125 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,90 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 31,33 коп и составляет 31,2800 грн, средний курс продажи вырос - на 45,83 коп до 31,9870 грн. Продать евро дороже можно за 31,55 грн, купить дешевле - за 31,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,5 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,7 коп до 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6745
|
27,1125
|
0,4310
|
0,4700
|
31,2800
|
31,9870
|
Медиана
|
26,7000
|
27,1000
|
0,4450
|
0,4700
|
31,2750
|
32,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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