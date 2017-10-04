 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.73  27.09   EUR:  31.28  31.95
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Банк Гефест отправили на ликвидацию

04.10.2017 10:55
Фонд гарантирования вкладов отправил банк Гефест на ликвидацию
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка Гефест и делегировал полномочия ликвидатора финучреждения.

Процедура ликвидации продлится год - по 1 октября 2018 года включительно. Ликвидатором на этот же период назначен Александр Куренной.

Национальный банк Украины отнес банк "Гефест" к категории неплатежеспособных из-за того, что финучреждение не увеличило в срок до 11 июля уставный капитал до 200 млн грн. 2 августа ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров