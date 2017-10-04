Банк Гефест отправили на ликвидацию

Фонд гарантирования вкладов отправил банк Гефест на ликвидацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка Гефест и делегировал полномочия ликвидатора финучреждения.



Процедура ликвидации продлится год - по 1 октября 2018 года включительно. Ликвидатором на этот же период назначен Александр Куренной.



Национальный банк Украины отнес банк "Гефест" к категории неплатежеспособных из-за того, что финучреждение не увеличило в срок до 11 июля уставный капитал до 200 млн грн. 2 августа ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию.



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