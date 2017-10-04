Курс продажи наличного доллара вырос на 35 копеек

Средний курс продажи доллара превысил 27 гривень

В среду, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 19,63 коп до 26,7060 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 35,73 коп - до 27,1257 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,90 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 31,17 коп и составляет 31,2783 грн, средний курс продажи вырос - на 46,73 коп до 31,9960 грн. Продать евро дороже можно за 31,55 грн, купить дешевле - за 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,1 коп и составляет 4,296 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп до 4,690 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,62 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7060 27,1257 0,4296 0,4690 31,2783 31,9960 Медиана 26,7100 27,1100 0,4400 0,4700 31,3000 32,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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