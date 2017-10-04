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Курс продажи наличного доллара вырос на 35 копеек

04.10.2017 12:04
Средний курс продажи доллара превысил 27 гривень

В среду, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 19,63 коп до 26,7060 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 35,73 коп - до 27,1257 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,90 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 31,17 коп и составляет 31,2783 грн, средний курс продажи вырос - на 46,73 коп до 31,9960 грн. Продать евро дороже можно за 31,55 грн, купить дешевле - за 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,1 коп и составляет 4,296 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп до 4,690 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,62 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,7060

27,1257

0,4296

0,4690

31,2783

31,9960

Медиана

26,7100

27,1100

0,4400

0,4700

31,3000

32,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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