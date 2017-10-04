Межбанк закрылся котировками доллара 26,78/26,81

В среду, 4 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,72/26,745, к закрытию котировки составили 26,78/26,81

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,72, максимальные - 26,81. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,745, максимальные - 26,83.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4618/0,4628, к закрытию котировки составили 0,4642/0,4653.

Торги по евро начались с котировок 31,3960/31,4253, к закрытию котировки составили 31,5066/31,5392.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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