НБУ завершил диагностику небольших банков
Национальный банк Украины (НБУ) провел диагностику небольших банков. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, сообщает FinClub.
За время диагностики два банка из 37 стали неплатежеспособными, еще два - отказались от банковской лицензии. Поэтому к финалу диагностики оставалось 33 банка, уточнила она.
"Мы завершили диагностику 33 банков. Из них только четыре банка требовали докапитализации, исходя из качества активов", - сообщила Катерина Рожкова.
По ее словам, большинство банков имеют достаточное качество активов, даже лучше, чем у крупнейших банков.
"Адекватность капитала значительно превышает 10%. За кризис эти банки за счет погашения кредитов аккумулировали ликвидность. У них есть буфер ликвидности за счет вложения в госбумаги: ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ. И сегодня их баланс и качество выглядят пристойно", - отметила Рожкова.
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