Официальные курсы банковских металлов на 5.10.2017

Нацбанк Украины установил на 5 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341611,20 грн;

серебро - 4510,58 грн;

платина - 243155,86 грн;

палладий - 243960,13 грн.

Напомним, на 4 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339477,05 грн;

серебро - 4435,57 грн;

платина - 243542,24 грн;

палладий - 249684,20 грн.

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