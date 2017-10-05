НБУ установил требования к киберзащите для банковской системы
Национальный банк Украины вводит регулирование вопросов безопасности информации и киберзащиты банковской системы Украины. Постановлением правления НБУ №95 от 28 сентября утверждено "Положение об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины".
Документ определяет обязательные требования по организации мероприятий информационной безопасности, которые поэтапно должны внедряться банками.
Первый этап мероприятий (внедрение базовых мер информационной безопасности) должен быть внедрен до 1 марта 2018 года, второй этап (внедрение дополнительных мер - для повышения уровня зрелости информационной безопасности) - до 1 сентября 2019 года.
Меры безопасности информации включают защиту от вредоносного кода, меры безопасности при использовании электронной почты, контроль доступа к информационным системам банка, меры безопасности в сети банка, криптографическую защиту информации.
Предусматривается назначение в банках ответственного лица за информационную безопасность (Chief Information Security Officer, CISO) и наделение его полномочиями, достаточными для принятия управленческих решений. Также банки должны сформировать отдельные подразделения по информационной безопасности исключительно из штатных работников банка, которые непосредственно подчиняются CISO.
В НБУ считают, что реализация указанных мер усилит требования к защите информации в информационных системах банков с учетом актуальных киберугроз.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2018 года, кроме раздела V "Дополнительные меры безопасности информации", требования которого вступят в силу с 1 сентября 2019 года.
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