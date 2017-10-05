В парламентском комитете нашли повод уволить министра финансов

Комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности хочет уволить Данилюка за отсутствие стратегии развития госбанков

Глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка заявил, что основанием для увольнения министра финансов Александра Данилюка может стать срыв сроков подготовки новой стратегии развития государственных банков. Об этом пишет FinClub.



"Уже год нам обещают представить стратегию развития государственных банков. Ситуация постоянно ухудшается. Уровень проблемных активов вырос до 71%", - сказал Рыбалка.



По его словам, Минфин управляет 55% банковской системы, но при этом министр финансов публично признает, что "у него еще не было на это (подготовку стратегии - ред.) времени".



"Если в ближайшее время министр… не представит стратегию, комитет… обратится к президенту, премьеру и Верховной Раде как можно быстрее освободить его от должности. Это настроения всех членов комитета", - заявил Рыбалка.

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