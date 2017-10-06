Курсы валют НБУ на 6.10.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 6 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2679,9684 грн за $100;

3146,8189 грн за 100 евро;

4,6543 грн за 10 руб РФ.



На 5 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2680,8805 грн за $100;

3159,9538 грн за 100 евро;

4,6396 грн за 10 руб РФ.



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