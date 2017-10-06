Официальные курсы банковских металлов на 6.10.2017
06.10.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 6 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 341561,97 грн;
серебро - 4464,83 грн;
платина - 244413,12 грн;
палладий - 246289,10 грн.
Напомним, на 5 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 341611,20 грн;
серебро - 4510,58 грн;
платина - 243155,86 грн;
палладий - 243960,13 грн.
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