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Крупные банки намерены уйти из Каталонии

06.10.2017 10:40
Крупные испанские банки рассматривают возможность переноса штаб-квартир из Каталонии

Испанский банк Banco Sabadell решил перенести главный офис из Барселоны из-за вероятности объявления независимости Каталонии. Об этом пишет El Pais.

Banco Sabadell основан более 100 лет назад. Он является вторым по размеру каталонским банком и четвертым во всей Испании по размеру активов. Впервые в своей истории финучреждение меняет штаб-квартиру.

Третий по размеру в Каталонии, CaixaBank, также рассматривает идею переноса главного офиса. Его могут переместить в Мадрид или на Пальма-де-Майорку.

Наибольшая опасность текущей ситуации в том, что CaixaBank может остаться вне еврозоны, потеряв таким образом доступ к основной ликвидности Европейского центрального банка. Клиенты же в этом случае могут лишиться поддержки фонда гарантирования вкладов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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