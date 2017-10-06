Крупные банки намерены уйти из Каталонии

Крупные испанские банки рассматривают возможность переноса штаб-квартир из Каталонии

Испанский банк Banco Sabadell решил перенести главный офис из Барселоны из-за вероятности объявления независимости Каталонии. Об этом пишет El Pais.



Banco Sabadell основан более 100 лет назад. Он является вторым по размеру каталонским банком и четвертым во всей Испании по размеру активов. Впервые в своей истории финучреждение меняет штаб-квартиру.



Третий по размеру в Каталонии, CaixaBank, также рассматривает идею переноса главного офиса. Его могут переместить в Мадрид или на Пальма-де-Майорку.



Наибольшая опасность текущей ситуации в том, что CaixaBank может остаться вне еврозоны, потеряв таким образом доступ к основной ликвидности Европейского центрального банка. Клиенты же в этом случае могут лишиться поддержки фонда гарантирования вкладов.



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