НБУ укрепил гривню на 6 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек

На 9 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2673,9931 грн за $100;

3130,4437 грн за 100 евро;

4,6294 грн за 10 руб РФ.



На 6 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2679,9684 грн за $100;

3146,8189 грн за 100 евро;

4,6543 грн за 10 руб РФ.



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