Официальные курсы банковских металлов на 9.10.2017

Нацбанк Украины установил на 9 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339115,80 грн;

серебро - 4445,51 грн;

платина - 243868,17 грн;

палладий - 248681,36 грн.

Напомним, на 6 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341561,97 грн;

серебро - 4464,83 грн;

платина - 244413,12 грн;

палладий - 246289,10 грн.

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