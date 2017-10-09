ПриватБанк должен продать Буковель, офис 1+1 и самолеты - НБУ

Зампредседателя НБУ считает, что ПриватБанк должен продать непрофильные активы - курорт Буковель, здание 1+1 и самолеты МАУ

ПриватБанк должен выставить на продажу непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ. Об этом рассказала Радио Вести заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.



Она сообщила, что в прошлом году при докапитализации, ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности принял на баланс указанные непрофильные активы, а также стадион Днепр Арена и ряд других объектов недвижимости.



Рожкова отметила, что банк не способен эффективно управлять этими активами. После их оценки и инвентаризации банк, скорее всего, примет решение о продаже.



"Буковель - один из самых сложных активов, который де-факто не подчиняется менеджменту банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять", - отметила Рожкова.



Замглавы НБУ подчеркнула, что ни сама авиакомпания МАУ, ни акции компании Укрнефть не являлись залогами по кредитам.



Печерский райсуд Киева 14 сентября по ходатайству следователей Генпрокуруратуры наложил арест на имущество Орджоникидзевского ГОКа, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого ГОКа и Днепроазота в деле по злоупотреблениям должностных лиц ПриватБанка.



13 сентября СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева сообщили об аресте здания завода Биола, здания, которое арендует Студия 1+1, а также самолета Boeing по делу хищения средств из банка.



До этого стало известно, что Печерский суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.



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