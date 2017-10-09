Наличный доллар подешевел на 8 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,67 коп - до 26,9463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,83 коп и составляет 31,0487 грн, средний курс продажи упал - на 8,50 коп до 31,7177 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,289 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,673 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6147
|
26,9463
|
0,4289
|
0,4673
|
31,0487
|
31,7177
|
Медиана
|
26,6000
|
26,9500
|
0,4400
|
0,4690
|
31,0500
|
31,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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