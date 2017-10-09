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Наличный доллар подешевел на 8 копеек

09.10.2017 12:05
В понедельник, 9 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,33 коп до 26,6147 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,67 коп - до 26,9463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,83 коп и составляет 31,0487 грн, средний курс продажи упал - на 8,50 коп до 31,7177 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,289 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,673 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6147

26,9463

0,4289

0,4673

31,0487

31,7177

Медиана

26,6000

26,9500

0,4400

0,4690

31,0500

31,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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