Переговоры с экс-владельцами Привата не дали результата - НБУ

По словам замглавы НБУ, переговоры с бывшими владельцами ПриватБанка по реструктуризации кредитов успехом не увенчались

Переговоры консорциума компаний, возглавляемого Rothschild & Co, с бывшими владельцами ПриватБанка по реструктуризации кредитов были безрезультатны. Об этом рассказала Радио Вести заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.



"С банком работали внешние консультанты. Они работали по вопросу стратегии работы с активами, в т.ч. вели переговоры с (бывшими - ред.) владельцами. Результата нет. На сегодня банк приступил к взысканию", - сообщила Рожкова.



В НБУ подсчитали, что объем инсайдерских кредитов, выданных при экс-владельцах ПриватБанка, составляет от 97% до 100%. По словам и.о. главы правления банка Галины Пахачук, их объем составляет 93-95%.



Катерина Рожкова сообщила также, что финучреждение должно выставить на продажу непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.



Печерский райсуд Киева 14 сентября по ходатайству следователей Генпрокуруратуры наложил арест на имущество Орджоникидзевского ГОКа, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого ГОКа и Днепроазота в деле по злоупотреблениям должностных лиц ПриватБанка.



13 сентября СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева сообщили об аресте здания завода Биола, здания, которое арендует Студия 1+1, а также самолета Boeing по делу хищения средств из банка.



До этого стало известно, что Печерский суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.



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