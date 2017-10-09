Украинские банки с начала года закрыли 600 отделений
Украинские банки с начала в январе-сентябре этого года сократили количество действующих структурных подразделений на 601 - до 9,71 тыс., сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
Среди работающих банков наибольшее количество отделений за девять месяцев закрыли государственный Ощадбанк (341), а также два банка с иностранным капиталом - Правэкс-Банк (45) и УкрСиббанк (40).
Количество отделений также сократилось за счет выведения банков с рынка (Диамантбанк - 88 отделений, Platinum Bank - 69, банк Народный капитал - 47), сообщает НБУ.
Несколько банков открывали новые подразделения. Наибольшее количество новых отделений с начала года - у Альфа-Банка (86), Кредит Оптима Банка (33), Укрбудинвестбанка (15) и Укргазбанка (10).
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